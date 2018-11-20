«Не везет»: нетрезвый водитель вылетел с дороги вместе с пассажиром

Рулевой еле стоял на ногах

Нетрезвый перевозчик устроил аварию в Екатеринбурге. Причем, в салоне в это время был пассажир. По словам очевидцев, иномарку занесло. Во всех смыслах. Рулевой не только не мог управлять автомобилем. Он еле стоял на ногах. Пассажир почти не пострадал. Водитель тоже — видимо, повезло, как любому пьяному. После ДТП он проявил не только удивительное спокойствие, но и продолжил возлияние.

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