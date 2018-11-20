Дом в осаде: единственный выезд из двора перегородили бетонными блоками

Заграждение вокруг Дома милиции возвели строители

Стена раздора. Единственный проезд к дому на Чапаева перекрыли бетонными блоками. Заграждение вокруг Дома милиции возвели строители — заброшенную шестиэтажку в стиле конструктивизма начнут сносить на днях. Только теперь местные оказались буквально в осаде — подъехать к их дому скорая помощь или пожарные не смогут. Выход из ситуации жильцам предложил подрядчик — он советует проложить новую дорогу. Только вот строительная техника теперь будет колесить по тротуару, парковке и прямо под окнами жилого дома.

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Дом в осаде: единственный выезд из двора перегородили бетонными блоками