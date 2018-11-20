Бар, созданный мексиканскими болельщиками, выселяют из здания на Ленина

Как говорят в управляющей компании: из-за шума

Открыть мексиканский бар на Урале бизнесмен Карлос Роха решил летом — когда приехал в Екатеринбург на матчи Мундиаля. С деньгами и оформлением документов проблем не возникло. И уже в октябре мексиканец закатил вечеринку по случаю тестового открытия. Однако, выяснилось, что он учел не все. Много шума, отсутствие пожарной сигнализации, вытяжек и проблемы с разрешением на продажу алкоголя — вот неполный список претензий, которые арендодатели предъявили организаторам. Громких соседей попросили съехать. Впрочем, Карлоса это не расстроило — говорит, он и сам подумывал сменить локацию. Вива Мехико, так называется бар, уже переехал и, по словам создателей, откроется в эту пятницу.

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Бар, созданный мексиканскими болельщиками, выселяют из здания на Ленина