И каждый год в нем участвуют не просто молодые мамы, а профессионалы своего дела. Женщины хотят показать, что несмотря на занятость на работе, они находят время на разнообразные хобби, а главное — на воспитание детей. Финал конкурса — лишь вершина айсберга. До шоу молодые маму целый месяц показывали себя в творчестве и спорте. Впрочем, конкуренции среди них нет.
В Екатеринбурге выбрали главную молодую маму
Конкурс «Молодая мама» в Октябрьском районе проводится уже в 12 раз
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