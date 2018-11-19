В Екатеринбурге выбрали главную молодую маму

Конкурс «Молодая мама» в Октябрьском районе проводится уже в 12 раз

И каждый год в нем участвуют не просто молодые мамы, а профессионалы своего дела. Женщины хотят показать, что несмотря на занятость на работе, они находят время на разнообразные хобби, а главное — на воспитание детей. Финал конкурса — лишь вершина айсберга. До шоу молодые маму целый месяц показывали себя в творчестве и спорте. Впрочем, конкуренции среди них нет.

Также в разделе Жизнь

Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
13.08.2018
Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
Шестеро по лавкам. Миссис Екатеринбург-2017 Яна Винарская в шестой раз стала мамой
01.08.2018
Шестеро по лавкам. Миссис Екатеринбург-2017 Яна Винарская в шестой раз стала мамой
Конкурс красоты нового формата проводят в Екатеринбурге
24.09.2018
Конкурс красоты нового формата проводят в Екатеринбурге
Права на танк: военные сдают экзамены на право управлять боевыми машинами
12.11.2018
Права на танк: военные сдают экзамены на право управлять боевыми машинами
Вчера
В Екатеринбурге выбрали главную молодую маму