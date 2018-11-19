В Екатеринбурге выбрали главную молодую маму

И каждый год в нем участвуют не просто молодые мамы, а профессионалы своего дела. Женщины хотят показать, что несмотря на занятость на работе, они находят время на разнообразные хобби, а главное — на воспитание детей. Финал конкурса — лишь вершина айсберга. До шоу молодые маму целый месяц показывали себя в творчестве и спорте. Впрочем, конкуренции среди них нет.