В Екатеринбурге разгребут все мусорные завалы

Эта договоренность была достигнута на совещании в Правительстве Свердловской области. «Рифей» продолжает оспаривать итоги конкурса по выбору регионального оператора, но согласился отозвать обеспечительные меры. Ведь из-за них «Спецавтобаза», выигравшая торги, не могла заключать договоры с потребителями — а значит, вывозить из дворов мусор. С лета в городе начались проблемы с чистотой — многие контейнерные площадки по несколько недель стоят перегруженными. Теперь «Спецавтобаза» продолжит вывозить их содержимое.