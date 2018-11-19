У метро Чкаловская установили знак, разрешающий проезд на красный

Новый знак установили в качестве эксперимента. По задумке чиновников, он должен разгрузить перекрёстки с изолированным, либо незначительным пешеходным трафиком. Главное — пропустить автопоток по пересекающей улице! Но пока водители нововведением пользуются редко — большинство не верит знаку, появившемуся взамен светофорной «стрелки», и продолжает ждать зеленого. Впрочем, это только начало. Если опыт удастся, такую схему движения внедрят и на перекрёстке Ленина-Восточная. Официально же знак должен войти в Правила дорожного движения не раньше 2020-го года.