Судьбу художественного образования обсуждают в Екатеринбурге

В город приехали педагоги из 26 регионов страны, чтобы обменяться опытом

Екатеринбург не случайно стал организатором научно-практической конференции. Столица Среднего Урала не только создала, но и сумела сохранить богатый опыт художественного образования. Город — абсолютный лидер по количеству победителей крупных международных конкурсов. Сейчас в Екатеринбурге работает 37 школ искусств, их посещает 19 тысяч учащихся. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников. И мог бы быть еще выше — говорят педагоги — ведь спрос на художественное образование, к сожалению, сейчас значительно превышает предложение.

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