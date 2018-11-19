Судьбу художественного образования обсуждают в Екатеринбурге

Екатеринбург не случайно стал организатором научно-практической конференции. Столица Среднего Урала не только создала, но и сумела сохранить богатый опыт художественного образования. Город — абсолютный лидер по количеству победителей крупных международных конкурсов. Сейчас в Екатеринбурге работает 37 школ искусств, их посещает 19 тысяч учащихся. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников. И мог бы быть еще выше — говорят педагоги — ведь спрос на художественное образование, к сожалению, сейчас значительно превышает предложение.