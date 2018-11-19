По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр

Огонь по традиции зажгли в Турине, где в 59-ом году прошла первая всемирная летняя универсиада. Почти двухкилограммовый факел уже проделал путь через Казахстан и Китай, теперь его путь проложен через три десятка городов России. Этот огонь зажигает новые таланты — собирает спортсменов на универсиаду. Из Екатеринбурга в столицу предстоящих соревнований — Красноярск — вскоре отправится целая команда атлетов. Поболеть за них собрались даже те, кто впервые слышит о студенческой олимпиаде.