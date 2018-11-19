По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр

По центру города огонь пронесли знаменитые екатеринбуржцы

Огонь по традиции зажгли в Турине, где в 59-ом году прошла первая всемирная летняя универсиада. Почти двухкилограммовый факел уже проделал путь через Казахстан и Китай, теперь его путь проложен через три десятка городов России. Этот огонь зажигает новые таланты — собирает спортсменов на универсиаду. Из Екатеринбурга в столицу предстоящих соревнований — Красноярск — вскоре отправится целая команда атлетов. Поболеть за них собрались даже те, кто впервые слышит о студенческой олимпиаде.

Также в разделе Спорт

Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019
16.11.2018
Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019
Новая «Юность»: на старейшем стадионе города появился легкоатлетический комплекс
04.09.2018
Новая «Юность»: на старейшем стадионе города появился легкоатлетический комплекс
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Горожане пробежали «Кросс Наций»
17.09.2018
Горожане пробежали «Кросс Наций»
понедельник 19 Ноября 2018
По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр