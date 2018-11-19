Перелом носа и глазницы: новое нападение на бригаду скорой помощи на вызове

Подвыпившая компания не нашла общего языка с медиками и применила силу

Встреча с пациентами на Широкой речке для врача обернулась переломом носа и глазницы. Подвыпившая компания не нашла общего языка с медиками и применила силу. Надо сказать, что за последние два года случаи нападения на врачей участились. Однако данный конкретный инцидент врачи комментировать отказываются. Масла в огонь добавляют и слова задержанных дебоширов. С их слов, врач даже не притронулся до женщины с редким заболеванием и отказался оказывать помощь.

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Перелом носа и глазницы: новое нападение на бригаду скорой помощи на вызове