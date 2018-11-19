Парковку на площади 1905 года закрыли ради ледового городка

Территорию уже огородили высоким забором

Строители уже приступили к работам. Вскоре в городке будут установлены пятнадцать небольших елок. На изготовление ледяных скульптур, лабиринта и горок понадобится не менее 650 кубометров льда и 50 кубометров искусственного снега. В самом центре, в первые за долгое время, украшением праздника станет огромная 20-метровая живая ель. Напомним, в этом году ледовый городок построят по мотивам сказов Бажова. Планируется, что горки и скульптуры будут изображать популярных героев из произведений писателя. Так на время празднования нового года там появятся горы уральских самоцветов, ящерки, а сама площадь осветится таинственными огнями. Администрация города потратит на возведение ледового городка 23 миллиона рублей. Его открытие запланировано к 28 декабря.

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понедельник 19 Ноября 2018
Парковку на площади 1905 года закрыли ради ледового городка