Мошенники собирают деньги на лечение ребенка, сбитого Хондой на Фурманова

Несмотря на тяжелое состояние пострадавших, помощь семье не требуется, заявил отец. Он призывает неравнодушных горожан не реагировать на объявления о сборе денег для жены и ребенка. Их опубликовали люди, которые стараются нажиться на чужом горе. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы пациенты, оказавшиеся на пути Хонды, вернулись к привычной жизни. Водитель машины арестован на два месяца. Как оказалось, садиться за руль он не имел права — удостоверения его лишили еще летом, из-за серьезного заболевания.