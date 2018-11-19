Мошенники собирают деньги на лечение ребенка, сбитого Хондой на Фурманова

Состояние мальчика по-прежнему стабильно тяжелое

Несмотря на тяжелое состояние пострадавших, помощь семье не требуется, заявил отец. Он призывает неравнодушных горожан не реагировать на объявления о сборе денег для жены и ребенка. Их опубликовали люди, которые стараются нажиться на чужом горе. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы пациенты, оказавшиеся на пути Хонды, вернулись к привычной жизни. Водитель машины арестован на два месяца. Как оказалось, садиться за руль он не имел права — удостоверения его лишили еще летом, из-за серьезного заболевания.

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Мошенники собирают деньги на лечение ребенка, сбитого Хондой на Фурманова