Горожанам запретили ходить по центру города из-за эстафеты огня

Пламя универсиады парализовало движение от улицы Хохрякова до проспекта Мира. Машины отправили в объезд, а пешеходов — в обход. Правда, не всех устроили правила. Интернет третий день жарко обсуждает видео, на котором полицейский буквально выталкивает женщину с ребенком из запретной зоны. Молодая мама со слезами объясняет, что хочет пройти в театр через дорогу. Однако стражи порядка остаются неумолимы. У театра музкомедии полицейские и вовсе перекрыли тротуар. Причем не могли даже объяснить прохожим, по какой причине. Позже в МВД пояснили, что не пускали горожан ради их же безопасности.