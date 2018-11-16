В очередь на укол приглашают встать екатеринбуржцев

С сегодняшнего дня даром прививку может поставить любой желающий, а не только отдельные категории населения. Причина такой щедрости — сообщают в центре медпрофилактики — большое количество вакцины. Мол, ее привезли в город в достаточном количестве. Поэтому на прививку зовут всех екатеринбуржцев. Детям её можно ставить с полугода, ограничения есть лишь для женщин на первых месяцах беременности. Уколоться бесплатно можно в поликлиниках по месту жительства. Особенно в процедурных кабинетах ждут пенсионеров, детей и взрослых с хроническими заболеваниями сердца и почек, а также аллергиков. То есть тех, у кого выше риск получить осложнения от гриппа. На сегодняшний день уже привили четверть горожан.