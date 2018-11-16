Убери за собой: жители дома на Щербакова не могут избавиться от последствий ремонта

Строительным мусором во дворе завалены газоны, а на балконах — следы битума

Управляющая компания работы провела быстро, но на этом запал кончился. Больше месяца собственники квартир призывают коммунальщиков к порядку. Ремонт проводился, пока стихия продолжала бушевать. Крышу заливали битумной эмульсией. И сделали все так, что ни дождинка внутрь не попала. Если фасадная часть дома пострадала от битума, то с тыла ремонтники устроили завал на газоне. Тут и ветер постарался, и строители приложили руки. Пришлось вмешаться Городскому Дозору.

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Убери за собой: жители дома на Щербакова не могут избавиться от последствий ремонта