Разговоры не о прекрасном: чем могут закончиться прогулки по тонкому льду

Спасатели провели беседы с любителями подледного лова

Забить на безопасность. Уральские рыбаки вооружаются шипами — специальными гвоздями, с помощью которых можно вытянуть себя из полыньи. Безопасной зимнюю рыбалку сделают и спецжилет, и веревка с поплавком. Правда, чаще всего любители подледного лова думают, прежде всего, о количестве, пойманной рыбы, а уже потом — о собственной жизни. Чтобы рыбалка не закончилась на дне или в больнице, на поверхность Шарташского озера сегодня вышли спасатели. Впрочем, без опаски. Ноябрьский лед уже может выдержать нагрузку — его толщина почти двадцать сантиметров. Только вот кататься на коньках или ловить рыбу можно не на всех водоемах.

Также в разделе Общество

Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд
12.11.2018
Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
02.11.2018
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
07.11.2018
Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
Спасатели устроили учения в заставленных машинами дворах
31.10.2018
Спасатели устроили учения в заставленных машинами дворах
пятница 16 Ноября 2018
Разговоры не о прекрасном: чем могут закончиться прогулки по тонкому льду