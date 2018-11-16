Разговоры не о прекрасном: чем могут закончиться прогулки по тонкому льду

Забить на безопасность. Уральские рыбаки вооружаются шипами — специальными гвоздями, с помощью которых можно вытянуть себя из полыньи. Безопасной зимнюю рыбалку сделают и спецжилет, и веревка с поплавком. Правда, чаще всего любители подледного лова думают, прежде всего, о количестве, пойманной рыбы, а уже потом — о собственной жизни. Чтобы рыбалка не закончилась на дне или в больнице, на поверхность Шарташского озера сегодня вышли спасатели. Впрочем, без опаски. Ноябрьский лед уже может выдержать нагрузку — его толщина почти двадцать сантиметров. Только вот кататься на коньках или ловить рыбу можно не на всех водоемах.