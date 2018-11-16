Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков

Злоумышленники силой подмяли под себя пятую часть рынка похоронных услуг в Екатеринбурге

В арсенале «черных похоронщиков» было все — от провокаций, шантажа, запугивания до избиений, поджогов, порчи имущества и мошенничества. Однако реальное наказание – лишение свободы на 3,5 года – получил лишь один подельник. Остальные из-за истечения сроков давности отделались условным наказанием. Пострадавшие от «дондиков» планируют оспорить приговор.

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Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков