аказ на проведение работ размещен на сайте госзакупок. Победителя торгов назовут 12-го декабря. За 23 миллиона из областного бюджета чиновники хотят укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, отремонтировать колонны и карнизы. Также фасад здания очистят от грязи и пыли. Все работы завершат уже к 21-му мая. Напомним, о необходимости ремонта дома Севастьянова в городе заговорили еще в 2016 году, заняться фасадом планировали во время подготовки к Чемпионату мира по футболу. Правда, тогда на это собирались потратить всего миллион триста тысяч рублей.
На реконструкцию Дома Севастьянова потратят 23 миллиона рублей
За эти деньги проведут капитальный ремонт фасада здания
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пятница 16 Ноября 2018
На реконструкцию Дома Севастьянова потратят 23 миллиона рублей