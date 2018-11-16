На реконструкцию Дома Севастьянова потратят 23 миллиона рублей

аказ на проведение работ размещен на сайте госзакупок. Победителя торгов назовут 12-го декабря. За 23 миллиона из областного бюджета чиновники хотят укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, отремонтировать колонны и карнизы. Также фасад здания очистят от грязи и пыли. Все работы завершат уже к 21-му мая. Напомним, о необходимости ремонта дома Севастьянова в городе заговорили еще в 2016 году, заняться фасадом планировали во время подготовки к Чемпионату мира по футболу. Правда, тогда на это собирались потратить всего миллион триста тысяч рублей.