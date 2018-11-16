Кто кого. Сезон охоты на браконьеров начался в Свердловской области

План «лесной перехват». Егеря вышли на охоту за браконьерами. Ведь нелегальные охотники палят по зверью почем зря — не ради добычи, а ради развлечения. Выжить подранку очень сложно — хотя косуля или кабан успевают скрыться в чаще, от ран и усталости всё равно погибают. Только вот поймать за руку браконьера сложно. В осеннем лесу нарушители практически не оставляют следов.