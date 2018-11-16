Кто кого. Сезон охоты на браконьеров начался в Свердловской области

Нелегальные охотники палят по зверью не ради добычи, а ради развлечения

План «лесной перехват». Егеря вышли на охоту за браконьерами. Ведь нелегальные охотники палят по зверью почем зря — не ради добычи, а ради развлечения. Выжить подранку очень сложно — хотя косуля или кабан успевают скрыться в чаще, от ран и усталости всё равно погибают. Только вот поймать за руку браконьера сложно. В осеннем лесу нарушители практически не оставляют следов.

Также в разделе Криминал

Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
07.11.2018
Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор
08.11.2018
Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
12.10.2018
Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
21.09.2018
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
пятница 16 Ноября 2018
Кто кого. Сезон охоты на браконьеров начался в Свердловской области