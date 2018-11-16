Гребной канал может появиться в черте Екатеринбурга

С инициативой повысить в статусе Исеть, сделав ее удобной для плавания, например, на каноэ, выступила свердловская федерация спортивного туризма. Но даже если Екатеринбургу не достанутся всемирные соревнования студентов, площадка не будет простаивать — уверены спортсмены. Гребной канал должен привлечь туристов, которые смогут прокатиться по Исети на лодке или катамаране. Тем более, что река скоро будет куда быстрее, чем была. В городе продолжается реконструкция набережной. Берега уже очистили от опускающихся в воду кустов и деревьев.