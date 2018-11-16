Горожане выбрали народного участкового

В ведении полицейского сразу два участка в Ленинском районе и почти 10 тысяч человек. Это, конечно, скорее эмоциональный выбор, потому что четких критериев для определения лучшего сотрудника нет. Но в самой службе участковых уполномоченных, которая в этом году, кстати, празднует 95-ти летний юбилей, уверены — оценка горожан правдивее любой статистики.