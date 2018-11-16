Гонщик-мститель отправится в тюрьму за смертельное ДТП

Об этой истории главные новости Екатеринбурга рассказывали в апреле. Тогда после аварии похоронили 15-летнего Сережу. Его друг Слава чудом успел отпрыгнуть от взбесившейся иномарки. Подросток рассказал, что увидел в машине мужчину, с которым они поссорились накануне. Следователи выяснили, что за рулем была супруга обидчика. Семья возвращалась из Арамиля, когда мужчина заметил на обочине идущих подростков. Тогда он решил отомстить им за недавнюю ссору и выхватил руль у жены. Сегодня суд отправил мстителя в колонию на 15 лет, ему придется выплатить полтора миллиона рублей матери погибшего.