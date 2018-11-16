Гонщик-мститель отправится в тюрьму за смертельное ДТП

Оказалось, на преступление его толкнуло чувство мести

Об этой истории главные новости Екатеринбурга рассказывали в апреле. Тогда после аварии похоронили 15-летнего Сережу. Его друг Слава чудом успел отпрыгнуть от взбесившейся иномарки. Подросток рассказал, что увидел в машине мужчину, с которым они поссорились накануне. Следователи выяснили, что за рулем была супруга обидчика. Семья возвращалась из Арамиля, когда мужчина заметил на обочине идущих подростков. Тогда он решил отомстить им за недавнюю ссору и выхватил руль у жены. Сегодня суд отправил мстителя в колонию на 15 лет, ему придется выплатить полтора миллиона рублей матери погибшего.

Также в разделе Криминал

Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
07.11.2018
Чёрного риелтора отправили за решетку за принуждение к сделке
Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор
08.11.2018
Обвиняемому в педофилии фитнес-тренеру вынесли приговор
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
21.09.2018
Наказание за равнодушие: в Березовском перед судом предстала 13-летняя школьница
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
16.08.2018
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
пятница 16 Ноября 2018
Гонщик-мститель отправится в тюрьму за смертельное ДТП