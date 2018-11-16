Из Турина — в Екатеринбург. Прежде чем в Сибири откроются Зимние игры среди студентов, по российским городам пронесут символ соревнований. Среди свердловчан этой чести удостоились олимпийцы Иван Алыпов и Сергей Чепиков, параолимпийский чемпион Артем Арефьев и другие. Ради эстафеты Универсиадского огня центр Екатеринбурга перекроют. Там, где побегут, проехать завтра будет нельзя.
Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019
Олимпийские игры для студентов пройдут в Красноярске в начале марта
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пятница 16 Ноября 2018
Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019