Синтетическая норка: на таможне арестовали поддельные шубы

Кто хотел нагреться на екатеринбуржцах, продавая поддельный мех?

Норковые, чернобурые, лисьи и все вне закона. Меховую контрабанду задержали на уральской таможне. Как уверяют эксперты, при производстве некоторых изделий ни один зверек не пострадал — шубки оказались искусственными, но продавать их намеревались как настоящие. Происхождение большей части партии вызывает у специалистов явные подозрения — замаскировать под благородный мех могли и кролика, и собаку. Так что китайские шубы оказались не такими мягкими и пушистыми. Теперь они согреют разве что таможенников

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Синтетическая норка: на таможне арестовали поддельные шубы