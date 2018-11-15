Синтетическая норка: на таможне арестовали поддельные шубы

Норковые, чернобурые, лисьи и все вне закона. Меховую контрабанду задержали на уральской таможне. Как уверяют эксперты, при производстве некоторых изделий ни один зверек не пострадал — шубки оказались искусственными, но продавать их намеревались как настоящие. Происхождение большей части партии вызывает у специалистов явные подозрения — замаскировать под благородный мех могли и кролика, и собаку. Так что китайские шубы оказались не такими мягкими и пушистыми. Теперь они согреют разве что таможенников