Сборная ЭКСПО: в городе родилась последняя участница будущей команды детей

Девочка с символическим именем Екатерина появилась на свет в Октябрьском районе. Заветный номер 2025 в ЗАГСе она получила за неделю до финального голосования Международного бюро выставок. 23 ноября в Париже будет назван город, в котором пройдет ЭКСПО. Катя третий ребенок в семье Плаксиных — и седьмая в команде малышей из других районов, которые нынче родились 2025ми. Если Екатеринбург все-таки победит, ребятам доверят перерезать ленточку на торжественной церемонии открытия через 7 лет. Детям ЭКСПО в этот момент уже будет по 6 лет. Первой в этой сборной стала Полина Шаталова. Девочка родилась в день закрытия Чемпионата мира по футболу — 15 июля. Но вот успеет ли в этом году появиться седьмой ребенок, участники заявочного комитета не были уверены до последнего.