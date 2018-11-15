Путь к сердцам школьников писатель Александр Мясников предлагает проложить через желудок

О Руси — от Рюриков и до начала двадцатого века — можно интересно рассказывать на кухне. Так, к примеру, если обычный пирог можно встретить во многих местах, то русские первыми изобрели открытые пирожки — расстегаи. На десерт было придумано топленое молоко. Это не только история кулинарии, объясняет Александр Мясников, это вехи в истории целого государства. Впрочем, и тут встречаются неточности и штампы. В частности, квас ошибочно считают исконно русским напитком — его варили во многих странах. То же самое можно сказать про щи, которые делали еще в Древнем Риме. Разбирая историю на ингредиенты, говорят педагоги, важную информацию до детей доносить проще. Именно поэтому для учителей так ценны заседания клуба историков в парке «Россия — моя история». Они уже год проходят при поддержке Фонда святой Екатерины, который занимается сохранением памяти поколений. Чтобы заинтересовать в изучении уроков прошлого детей, педагогам самим важно узнавать что-то новое и неординарное.