Глава Уралмаша: у Орджоникидзевского района новый руководитель

Руководить администрацией будет бывший полицейский Роман Кравченко

Полковник сменил на этом посту Вячеслава Трапезникова, который недавно был отправлен в отставку. Роман Кравченко до прошлой недели занимал пост начальника восьмого отдела полиции. В органах он проработал 18 лет. Имя нового главы Орджоникидзевской администрации сегодня разместили на официальном портале Екатеринбурге. Напомним, предыдущий глава — Вячеслав Трапезников — был отправлен в отставку в октябре, после того, как городскую администрацию возглавил Александр Высокинский.

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