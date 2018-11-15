Глава Уралмаша: у Орджоникидзевского района новый руководитель

Полковник сменил на этом посту Вячеслава Трапезникова, который недавно был отправлен в отставку. Роман Кравченко до прошлой недели занимал пост начальника восьмого отдела полиции. В органах он проработал 18 лет. Имя нового главы Орджоникидзевской администрации сегодня разместили на официальном портале Екатеринбурге. Напомним, предыдущий глава — Вячеслав Трапезников — был отправлен в отставку в октябре, после того, как городскую администрацию возглавил Александр Высокинский.