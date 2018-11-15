Газовщики-мошенники снова пошли по квартирам

Наживаются на самых беззащитных — пожилых людях

Действуют подставные газовщики почти открыто: среди бела дня продают недорогие приборы за большие, особенно по меркам пенсионеров, деньги. Случай, который произошёл накануне на улице Гурзуфской, и вовсе возмутительный. Обманщики продали газоанализатор и извещатели 85-летнему Николаю Семёновичу, у которого и газа-то в квартире нет.

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