Газовщики-мошенники снова пошли по квартирам

Действуют подставные газовщики почти открыто: среди бела дня продают недорогие приборы за большие, особенно по меркам пенсионеров, деньги. Случай, который произошёл накануне на улице Гурзуфской, и вовсе возмутительный. Обманщики продали газоанализатор и извещатели 85-летнему Николаю Семёновичу, у которого и газа-то в квартире нет.