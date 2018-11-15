390 граммов: как врачи помогают детям, родившимся раньше срока

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Сегодня неонатологи стараются все реже использовать искусственную вентиляцию легких

«Золотой час», который многое решает — так медики перинатального центра называют первые 60 минут жизни недоношенного ребенка — они самые показательные. Если динамика положительная, то родителям можно выдохнуть, а малышу – вдохнуть. Самостоятельно. Сегодня неонатологи стараются все реже использовать искусственную вентиляцию легких, только в самых крайних случаях, позволяя новорожденному торопыжке развивать легкие.

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