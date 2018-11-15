Мальчик-бабочка: ребенок с редким диагнозом остался без жизненно-необходимых процедур

Дорогой перевязочный материал у семьи закончился

Каждая упаковка повязок стоит больше тысячи рублей, а в день маленькому Вове нужно четыре. У него так называемый синдром бабочки — очень хрупкая кожа, повредить ее можно даже малейшим прикосновением. На месте ран появляются пузыри, которые требуют перевязок. Поэтому семье постоянно нужны специальные бинты и мази. Раз в год материалы выдает Минздрав. Но в этом году у мальчика случилось обострение, так что повязок не хватило. С мая мама Олеся просит помощи у благотворительных фондов, сейчас запасы вновь заканчиваются — хватит лишь на пару недель. Помочь семье Сафроновых можно по номеру, указанному на экране

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