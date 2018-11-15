Пил или не пил? Водитель Хонды прошел несколько экспертиз

Продолжаем следить за расследованием страшного ДТП на Фурманова

Остановка и посадка по требованию обвинения. Водителя, который сбил на тротуаре несколько человек, включая крохотного ребёнка, отправили под стражу. Сегодня в суде Ленинского района ему выбрали меру пресечения: Владимир Пузырёв будет находится в изоляторе до начала процесса. Состояние жертв кошмарной аварии остаётся тяжёлым: двухлетний мальчик перенёс непростую операцию, но даже сейчас врачи ничего не обещают.

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Пил или не пил? Водитель Хонды прошел несколько экспертиз