Пил или не пил? Водитель Хонды прошел несколько экспертиз

Остановка и посадка по требованию обвинения. Водителя, который сбил на тротуаре несколько человек, включая крохотного ребёнка, отправили под стражу. Сегодня в суде Ленинского района ему выбрали меру пресечения: Владимир Пузырёв будет находится в изоляторе до начала процесса. Состояние жертв кошмарной аварии остаётся тяжёлым: двухлетний мальчик перенёс непростую операцию, но даже сейчас врачи ничего не обещают.