Жизнь не сахар. Во всём мире отмечают день борьбы с сахарным диабетом

Но реальная цифра может быть в три раза больше, говорят врачи — люди зачастую не обращают внимания на опасные симптомы. И себе же во вред. В первую очередь, нарушение углеводного обмена грозит людям, которые неправильно питаются и не занимаются физкультурой. Порой «сладкая» болезнь передается по наследству. Закрывать глаза на проблему врачи категорически не советуют — сахарный диабет в России занимает третье место в топе причин смертности. Из-за него могут случиться инфаркт, инсульт, гангрена, начаться проблемы со зрением. Впрочем, это не приговор. Как жить с заболеванием, екатеринбуржцев учат в специальной школе. В первую очередь, пациенты меняют отношение к еде.