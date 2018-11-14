Жизнь не сахар. Во всём мире отмечают день борьбы с сахарным диабетом

Только по официальной статистике, в Свердловской области живет полторы сотни тысяч больных

Но реальная цифра может быть в три раза больше, говорят врачи — люди зачастую не обращают внимания на опасные симптомы. И себе же во вред. В первую очередь, нарушение углеводного обмена грозит людям, которые неправильно питаются и не занимаются физкультурой. Порой «сладкая» болезнь передается по наследству. Закрывать глаза на проблему врачи категорически не советуют — сахарный диабет в России занимает третье место в топе причин смертности. Из-за него могут случиться инфаркт, инсульт, гангрена, начаться проблемы со зрением. Впрочем, это не приговор. Как жить с заболеванием, екатеринбуржцев учат в специальной школе. В первую очередь, пациенты меняют отношение к еде.

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Жизнь не сахар. Во всём мире отмечают день борьбы с сахарным диабетом