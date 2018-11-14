В Свердловской области вскоре появится единая социальная карта

Указ о внедрении универсального документа подписал губернатор Евгений Куйвашев

С помощью этого проекта власти планируют сделать меры социальной поддержки доступнее. Единая социальная карта — это, по сути, универсальный носитель информации о гражданине. По ней можно будет проехать в общественном транспорте, получить пенсию, стипендии, субсидии и другие социальные выплаты. С помощью такой карты можно будет оплачивать услуги ЖКХ, записываться на прием к врачу и даже рассчитываться в магазинах. Пластик будет выдаваться, как банковская карточка, на 5 лет. Механизмы перехода на новый электронный документооборот должно прописать профильное ведомство.

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В Свердловской области вскоре появится единая социальная карта