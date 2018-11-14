Умный город: управлять Екатеринбургом в 2030 году будут роботы

К руководству городом придёт робот. И это не фантастика, это реальность ближайшей десятилетки. Не в том смысле, что в доме с курантами будет заседать терминатор. Просто благодаря компьютерам автоматизируют и сделают более умными важнейшие городские процессы. Искусственный интеллект будет управлять городским освещением, переключать светофоры, командовать вывозом мусора. Все эти планы обсуждали на открывшемся сегодня в нашем городе всероссийском форуме «Города России-2030: цифровое будущее».