Школа-сад: второй образовательный центр появится на Широкой речке

На месте будущего строительства заложили первый камень. На площади в 25 тысяч квадратных метров будут заниматься больше тысячи детей и подростков. В одном здании разместят и школу на 825 учеников и детский сад на двести мест. Постройка будет разной этажности и разделена на три зоны: группы для дошкольников, классы для начальной и средней школы со столовой, актовым залом и спортивный блок с двумя спортзалами и отдельным бассейном. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Правда, сроки сдачи объекта пока не раскрывают.