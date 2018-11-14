Роковая случайность или покушение на убийство? Подробности страшной аварии на тротуаре

Среди пострадавших женщина и трехлетний мальчик

Этот день начался с шокирующего происшествия. В половине девятого утра водитель на японском внедорожнике то ли объезжал пробку на улице Фурманова, то ли спасался от аварии и выехал на тротуар. Последствия — самые серьёзные: под колеса машины попали несколько человек, включая маму с маленьким ребёнком. Состояние всех пострадавших тяжелое: у мамы — перелом позвоночника, ребёнок находится в коме. Как такое могло произойти?

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Роковая случайность или покушение на убийство? Подробности страшной аварии на тротуаре