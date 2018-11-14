Дом в наследство – многие об этом мечтают, но для вдовы из Серова двухэтажный подарок судьбы оказался настоящим проклятием. Здание или разорит женщину, или отправит в тюрьму — ведь выяснилось, что постройка не с простой историей. Обычный офисник имеет богатую биографию и как следствие статус объекта исторического наследия. Но для владелицы полуразрушенного деревянного барака это не повод для гордости, скорее источник горестей.
Настоящим проклятием для вдовы стал полуразрушенный дом
Здание или разорит женщину, или отправит в тюрьму
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Настоящим проклятием для вдовы стал полуразрушенный дом