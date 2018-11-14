Настоящим проклятием для вдовы стал полуразрушенный дом

Дом в наследство – многие об этом мечтают, но для вдовы из Серова двухэтажный подарок судьбы оказался настоящим проклятием. Здание или разорит женщину, или отправит в тюрьму — ведь выяснилось, что постройка не с простой историей. Обычный офисник имеет богатую биографию и как следствие статус объекта исторического наследия. Но для владелицы полуразрушенного деревянного барака это не повод для гордости, скорее источник горестей.