И протез, и игрушка: рука помощи для двухлетней Даши

Высокие технологии изменили жизнь девочки играючи

Среди кукол и плюшевых медведей у двухлетней Даши есть еще одна игрушка — протез руки. Он необходим девочке, ведь она родилась без правой кисти. Но по назначению розовую кибер-руку малышка редко использует, в основном для игры. Но вскоре Даша привыкнет к искусственной конечности, уверены родители девочки и разработчики протеза. И можно будет примерить уже бионическую руку — она поможет открыть не только двери, но и безграничные возможности — например, заменит банковскую карту.

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И протез, и игрушка: рука помощи для двухлетней Даши