И протез, и игрушка: рука помощи для двухлетней Даши

Среди кукол и плюшевых медведей у двухлетней Даши есть еще одна игрушка — протез руки. Он необходим девочке, ведь она родилась без правой кисти. Но по назначению розовую кибер-руку малышка редко использует, в основном для игры. Но вскоре Даша привыкнет к искусственной конечности, уверены родители девочки и разработчики протеза. И можно будет примерить уже бионическую руку — она поможет открыть не только двери, но и безграничные возможности — например, заменит банковскую карту.