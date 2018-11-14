Город покрылся тонким серым слоем пыли

«Там где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль», — старая песенка группы «Весёлые ребята» стала нашим городским настоящим. Весь город покрылся тонким серым слоем сухого порошка. В это межсезонье почти обошлось без слякоти, зато на дорогах, тротуарах и домах — налёт. Его видно даже на только что вставшем прозрачном льду Исети.