Главную маму города выбрали в столице Урала

На корону претендовали сразу 45 участниц, но досталась она лишь одной — многодетной маме Анастасии Сиговой. Финальное шоу длилось целых пять часов. Все это время участницы танцевали и дефилировали на сцене на каблуках. Имя победительницы назвали только в 12-ом часу ночи. Ею стала 39-летняя Анастасия. Королеве вручили сертификат на круиз по Средиземному морю, а она призналась что и не рассчитывала победить. У миссис екатеринбург два высших образования, она — юрист и успевает совмещать работу с воспитанием шестерых детей! Среди них тройняшки, а младшему сыну всего год.