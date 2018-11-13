Яблоком раздора в доме на Технической стали электросчетчики

Не обнаружив приборы учета в общих щитках, коммунальщики обвинили жильцов в самоуправстве

В письме жителям пеняют, что они самовольно изменили проект дома. В частности перенос счетчика в жилище нарушил систему электроснабжения. Хотя эту работу проводил работник ЖКХ. У соседки даже акт приемки-сдачи работ по переносу счетчика сохранился. Когда-то прибор учета украли из общего щитка. И женщина решила установить новый в квартире. Вернуть его обратно для пенсионерки достаточно накладно.

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Яблоком раздора в доме на Технической стали электросчетчики