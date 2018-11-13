Вот это поворот! ГИБДД собирается штрафовать нарушителей по записям авторегистраторов

Если они вступят в силу, компромат на лихачей в дорожное ведомство смогут присылать обычные водители — так называемые «народные инспекторы». В частности, с помощью «автостукачей» инспекция предлагает наказывать водителей за опасную езду — резкое маневрирование и пересечение сплошных линий. За это может грозить штраф до 5 тысяч рублей. Их будут выписывать без составления протокола. Главное, чтобы имелось видеодоказательство — к примеру, запись регистратора на другом автомобиле или съемка на телефон. Однако, важно, чтобы на них читались номера и было видно водителя.