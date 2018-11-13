Опасные игры. Эксперты проверяют детские площадки Екатеринбурга на безопасность

Большинство детских площадок Екатеринбурга опасны для здоровья

Крылатые качели — летят… и прилетят. Большинство детских площадок Екатеринбурга опасны для здоровья. К такому неутешительному выводу пришли всероссийские эксперты. Сегодня они проверили десяток городских дворов. Независимую оценку подтверждает и печальная статистика. Недавно на Вторчермете подросток разрезал себе голову об уголок горки, а в Нижнем Тагиле ребенок сломал ногу на качелях. Бывают и трагедии.

Также в разделе Общество

Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
07.11.2018
Пятиклассница, сбежавшая из Истока, изрядно нахулиганила дома
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
02.11.2018
Экс-директор цирка Анатолий Марчевский ответил на претензии руководства
Рейсы без опасности. Пригородные автобусы в центре внимания ГИБДД и Ространснадзора
01.11.2018
Рейсы без опасности. Пригородные автобусы в центре внимания ГИБДД и Ространснадзора
Фраза свердловского министра вмиг стала крылатой
06.11.2018
Фраза свердловского министра вмиг стала крылатой
Вчера
Опасные игры. Эксперты проверяют детские площадки Екатеринбурга на безопасность