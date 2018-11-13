Новоизбранные депутаты городской думы познакомились с проектом бюджета на следующий год

Это больше напоминало лекцию в университете

Экономистам сперва пришлось долго объяснять, что такое главный финансовый документ города и как он формируется. По словам специалистов, в новом году казна вновь будет дефицитной. И это несмотря на то, что городу из областного бюджета дополнительно перепадет 3 миллиарда налоговых обложений. Итого — доходы Екатеринбурга в новом году составят 41 миллиард рублей. На дополнительные средства у депутатов уже есть планы.

Также в разделе Деньги

Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников
09.11.2018
Мэр Краснотурьинска предложил урезать зарплаты бюджетников
Свердловчане станут меньше платить за коммуналку
30.10.2018
Свердловчане станут меньше платить за коммуналку
Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
25.10.2018
Верните деньги! Еще один уральский банк лишился лицензии
Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года
01.11.2018
Правительство и нефтяники договорились заморозить стоимость бензина до конца этого года
Вчера
Новоизбранные депутаты городской думы познакомились с проектом бюджета на следующий год