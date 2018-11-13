Новоизбранные депутаты городской думы познакомились с проектом бюджета на следующий год

Экономистам сперва пришлось долго объяснять, что такое главный финансовый документ города и как он формируется. По словам специалистов, в новом году казна вновь будет дефицитной. И это несмотря на то, что городу из областного бюджета дополнительно перепадет 3 миллиарда налоговых обложений. Итого — доходы Екатеринбурга в новом году составят 41 миллиард рублей. На дополнительные средства у депутатов уже есть планы.