Новая жизнь старой башни. В центре города открылся музей Плотинки и памяти екатеринбуржцев

В Водонапорной вышке на Плотинке открылся музей. История этого сооружения стала — буквально — прозрачной. Через стеклянный пол можно увидеть котел, из которого раньше заправляли паровозы. Но главное, смотрители рассказывают историю не только города, но и горожан. Так, некоторые посетители в музей пришли — как к себе домой. Ведь больше полувека назад там устроили две квартиры.