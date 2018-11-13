Новая жизнь старой башни. В центре города открылся музей Плотинки и памяти екатеринбуржцев

Некоторые гости падали в обморок

В Водонапорной вышке на Плотинке открылся музей. История этого сооружения стала — буквально — прозрачной. Через стеклянный пол можно увидеть котел, из которого раньше заправляли паровозы. Но главное, смотрители рассказывают историю не только города, но и горожан. Так, некоторые посетители в музей пришли — как к себе домой. Ведь больше полувека назад там устроили две квартиры.

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