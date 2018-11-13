Мир наощупь. Все желающие сегодня оказались в городе слепых. Слабо видящие горожане предложили зрячим людям пройтись по знакомым улицам с закрытыми глазами. Необычная акция приурочена к Международному дню слепых, который проходит сегодня. В свердловской области сейчас проживат порядка десяти тысяч слепых. И им очень важно в этот день быть хотя бы услышанными.
Мир наощупь. Все желающие сегодня оказались в городе незрячих
Необычная акция приурочена к Международному дню слепых
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Мир наощупь. Все желающие сегодня оказались в городе незрячих