Как в тумане. В Верх-Исетском районе случилась новая коммунальная авария

Из-за новой коммунальной аварии на ВИЗе район оказался окутан паром. На улицах разлился кипяток, подвал детского садика и парковка ушли под воду. Очевидцы рассказывают, что людей из эпицентра ЧП эвакуировали на руках. Ремонтники в этом районе работают уже третьи сутки. В выходные не прошел испытание первыми морозами участок в паре кварталов от места сегодняшнего порыва.