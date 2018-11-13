Как в тумане. В Верх-Исетском районе случилась новая коммунальная авария

На дорогах кипяток, окрестности заволокло паром

Из-за новой коммунальной аварии на ВИЗе район оказался окутан паром. На улицах разлился кипяток, подвал детского садика и парковка ушли под воду. Очевидцы рассказывают, что людей из эпицентра ЧП эвакуировали на руках. Ремонтники в этом районе работают уже третьи сутки. В выходные не прошел испытание первыми морозами участок в паре кварталов от места сегодняшнего порыва.

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Как в тумане. В Верх-Исетском районе случилась новая коммунальная авария