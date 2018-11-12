Рыбаки были замечены не только в центре, но и на Шарташе. Они бесстрашно проходили до середины водоема несмотря на знаки «Выходить на лёд запрещено». Удалось ли им вернуться обратно… с уловом, неизвестно. А вот для любителей красивого кадра выходные оказались
Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд
Открыть сезон они решили, несмотря на предупреждения спасателей
Рыбаки были замечены не только в центре, но и на Шарташе. Они бесстрашно проходили до середины водоема несмотря на знаки «Выходить на лёд запрещено». Удалось ли им вернуться обратно… с уловом, неизвестно. А вот для любителей красивого кадра выходные оказались
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понедельник 12 Ноября 2018
Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд