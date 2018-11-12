Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд

Открыть сезон они решили, несмотря на предупреждения спасателей

Рыбаки были замечены не только в центре, но и на Шарташе. Они бесстрашно проходили до середины водоема несмотря на знаки «Выходить на лёд запрещено». Удалось ли им вернуться обратно… с уловом, неизвестно. А вот для любителей красивого кадра выходные оказались по-настоящему «рыбными». Интернет восхитился роликом, на котором камера рассекает по городскому пруду. Впрочем, повторять ни то, ни другое в МЧС настоятельно не советуют.

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понедельник 12 Ноября 2018
Рыбаки-экстремалы: любители зимней рыбалки вышли на городской пруд