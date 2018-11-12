Права на танк: военные сдают экзамены на право управлять боевыми машинами

Они ловят лягушку и иногда ходят в «бабушкиных» очках. Так на сленге танкистов называется раскачивание машины на кочках и последствия удара о видоискатель. Сегодня на полигоне Еланского гарнизона наверняка было и то, и другое. В части начались выпускные экзамены для экипажей танков и БМП. Более двух тысяч солдат должны показать все, чему научились. Штурм преград, движение в колонне, заезд на платформу и стрельба — такое испытание пройдет не каждый.