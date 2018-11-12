Едва успели спастись: ночью в Верхней Пышме рухнул потолок

Огромные куски отделки рухнули на кровать

Обитателям квартиры в Верхней Пышме удалось избежать серьезных травм при обрушении потолка. Жених дочери хозяйки задержался у компьютера и, услышав треск отваливающейся штукатурки, поднял тревогу. Огромные куски отделки рухнули на кровать. Девушка, спавшая в комнате, успела скатиться на пол — иначе ей бы не поздоровилось. Примечательно, что в прошлом году в доме был сделан капитальный ремонт.

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Едва успели спастись: ночью в Верхней Пышме рухнул потолок