Обитателям квартиры в Верхней Пышме удалось избежать серьезных травм при обрушении потолка. Жених дочери хозяйки задержался у компьютера и, услышав треск отваливающейся штукатурки, поднял тревогу. Огромные куски отделки рухнули на кровать. Девушка, спавшая в комнате, успела скатиться на пол — иначе ей бы не поздоровилось. Примечательно, что в прошлом году в доме был сделан капитальный ремонт.
Едва успели спастись: ночью в Верхней Пышме рухнул потолок
Огромные куски отделки рухнули на кровать
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понедельник 12 Ноября 2018
Едва успели спастись: ночью в Верхней Пышме рухнул потолок