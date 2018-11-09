В городе начали заливать катки

По словам сотрудников парка, площадь этого катка будет 4 тысячи квадратных метров. Все желающие смогут кататься рядом с ёлкой, усадьбой Деда Мороза и снежным символом года — свиньей. Самый большой в городе каток, в 15 тысяч квадратов, вскоре откроется на стадионе «Юность. Там лёд будет готов на следующей неделе. А в начале декабря горожан ждут у подножья башни Исети — площадь в Екатеринбург-Сити зальют впервые.