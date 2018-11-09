В городе начали заливать катки

Одним из самых больших вновь станет лед на центральной аллее ЦПКиО

По словам сотрудников парка, площадь этого катка будет 4 тысячи квадратных метров. Все желающие смогут кататься рядом с ёлкой, усадьбой Деда Мороза и снежным символом года — свиньей. Самый большой в городе каток, в 15 тысяч квадратов, вскоре откроется на стадионе «Юность. Там лёд будет готов на следующей неделе. А в начале декабря горожан ждут у подножья башни Исети — площадь в Екатеринбург-Сити зальют впервые.

Также в разделе Город

Ледовый городок может переехать с площади 1905 года на Екатеринбург-Арену
02.11.2018
Ледовый городок может переехать с площади 1905 года на Екатеринбург-Арену
В Екатеринбурге составили лонг-лист имен, которыми могут назвать аэропорт Кольцово
31.10.2018
В Екатеринбурге составили лонг-лист имен, которыми могут назвать аэропорт Кольцово
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино
17.08.2018
Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино
Вчера
В городе начали заливать катки